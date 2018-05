Tot maandag 4 juni geen treinen tussen Leuven en Brussel

Volgens Frédéric Petit van Infrabel is de schade bijzonder groot. "Over een afstand van 600 meter op het ene spoor en over een afstand van 400 meter op het andere spoor moet heel wat worden gewerkt. In eerste instantie moet alle modder worden verwijderd. Nadien moeten alle sporen, dwarsliggers en kabelsleuven worden uitgebroken om een reinigingsbeurt te krijgen. Eenmaal dat achter de rug ligt, is het pas tijd om alles terug te plaatsen en de nodige controles uit te voeren."

Infrabel zal de mannen die de kuis- en herstellingswerken uitvoeren dag en nacht laten werken. Alles samen zal een tiental dagen nodig zijn om de klus te klaren. Zoals het er nu naar uitziet, zullen pas op maandagochtend 4 juni weer treinen op de spoorlijn naar de luchthaven kunnen rijden.