Totaalkunstwerk geopend in Paterskerk Halle

In de Paterskerk in Halle loopt momenteel een unieke tentoonstelling. Het gaat om een street art-project, een totaalkunstwerk van de hand van de kunstenaars Bart Smeets en Steve Locatelli. Monumentale muurschilderingen vormen de kerk om tot een feeëriek oerwoud.

Het kunstproject in de Paterskerk in Halle is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de stad Halle en cultuurcentrum 't Vondel. Bart Smeets en Steve Locatelli, de 2 kunstenaars die het project gestalte geven, zijn al een hele tijd bezig met de realisatie van het totaalkunstwerk.

Bart Smeets: "Als de bezoeker uit het lichte, drukke stadscentrum de kerk binnenkomt, ervaart hij een indrukwekkende totaalervaring in het middenschip van de kerk. Het lijkt alsof de kerk niet in de stad, maar midden in een oerwoud staat, mistig en bevolkt door dieren met als centrale figuur een klein jongetje op een schommel die het geheel aanschouwt. Via woekerende planten doorheen de kerk worden verbindingslijnen gecreëerd tussen de verschillende artistieke elementen met als resultaat een geïntegreerd totaalkustwerk."

Dat het project precies in Halle vorm krijgt, hoeft niet te verwonderen. De voorbije jaren wist de stad zich te profileren als een centrum van street art. Voorbeelden zijn de stationstunnels van Buizingen en Lembeek en de voormalige droogtoren van de brandweer, die allemaal door bekende kunstenaars van de street art onder handen werden genomen.