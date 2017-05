Tour de Crème zet hoeve- en streekijs in de kijker

De provincie Vlaams-Brabant heeft vanmorgen haar campagne ‘Tour de Crème’ voorgesteld in Merchtem. Met die campagne zet de provincie het hoeve- en streekijs in de kijker. Want zeg nu zelf: wat smaakt er beter dan een ijsje op de boerderij met melk recht van bij de boer?

"Ambachtelijk en met liefde gemaakt, met verse melk recht van de boerderij. Zo smaakt een ijsje het lekkerst", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw en toerisme. "Met onze campagne ‘Tour de Crème willen we het hoeve- en streekijs in de kijker zetten. We hopen dat Vlaams-Brabanders en toeristen tijdens hun uitstappen zo’n hoeve-ijsje gaan eten in één van de vele boerderijen."

Twaalf landbouwbedrijven uit Bekkevoort, Galmaarden, Gooik, Huldenberg, Kortenberg, Liedekerke, Lennik, Merchtem, Overijse, Pepingen en Ternat doen mee aan deze Tour de Crème. Eén van de deelnemende bedrijven is Het Molenhof in Merchtem. Sinds 2008 wordt er ijs gemaakt met dagverse melk.