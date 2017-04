Tour De Geuze wordt een tweedaagse

20 jaar geleden werd de Tour De Geuze een eerste maal georganiseerd door de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL), intussen is dit uitgegroeid tot het grootste bierevenement van Vlaams-Brabant. Twee jaar geleden namen meer dan 10.000 mensen deel. Dit jaar verwacht de organisatie nog meer volk, daarom wordt het gratis evenement verspreid over 2 dagen.

Nog meer buitenlandse bezoekers

“Met de Toer de Geuze wil onze vereniging het vakmanschap van de lambiekbrouwers en geuzestekers van het Pajottenland en de Zennevallei onder de aandacht brengen. De interesse voor traditionele lambiekbieren zoals oude geuze en oude kriek is de voorbije twee decennia jaar enorm toegenomen”, aldus HORAL-voorzitter Frank Boon. “Nu de Tour De Geuze een tweedaagse wordt, verwachten we dat veel bezoekers uit binnen- en buitenland van de gelegenheid zullen gebruik maken om het hele weekend in het Pajottenland en de Zennevallei te vertoeven. Dat kan het verblijfstoerisme en de horeca in onze streek alleen maar ten goede komen”, aldus Boon. Om die reden komt er aan het bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ in Alsemberg ook een pop-up camping.

Net als in het verleden kan je de Tour afwerken met eigen vervoer of gebruik maken van een van de 20 autocars die de Hoge Raad inlegt. Via www.horal.be kan men op deze bussen een plaats reserveren.

Deelnemende brouwerijen en stekerijen

· Boon: Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek

· De Cam: Dorpsstraat 67, 1755 Gooik

· De Troch: Langestraat 20, 1741 Wambeek

· 3 Fonteinen: Molenstraat 47, 1651 Lot

· Hanssens Artisanaal*: Vroenenbosstraat 15/1, 1653 Dworp

· Lindemans: Lennikse Baan 1479, 1602 Vlezenbeek

· Mort Subite*: Lierput 1, 1730 Asse

· Oud Beersel: Laarheidestraat 230, 1650 Beersel

· Tilquin: Chaussée Maïeur Habils 110, 1430 Bierk (Rebecq)

· Timmermans*: Kerkstraat 11, 1701 Itterbeek

· bezoekerscentrum De Lambiek, Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg

* Enkel open op zondag 7 mei 2017