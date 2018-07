Touring Mobilis: "In Wemmel en Zaventem bijna geen filevrije momenten meer"

De filedruk in Vlaanderen blijft verder toenemen. Dat blijkt uit cijfers van Touring Mobilis. Op drie jaar tijd is het aantal files met ongeveer één derde toegenomen. Touring Mobilis wijst vooral op de toename van files buiten de spitsuren, waardoor we op enkele knelpunten op de Ring rond Brussel de hele dag door in de file staan. Dat is vooral het geval in Wemmel en Zaventem.

Bijna 850 uur. Dat is de het aantal uur waarop er de eerste zes maanden meer dan 100 kilometer file op de Belgische snelwegen stond. Tijdens dezelfde periode vorig jaar was dat net geen 700 uur. Tegenover 2015 zijn de files met zo’n 30% toegenomen. Uit cijfers van Touring Mobilis blijkt dat vooral tijdens de daluren de files toenemen. Buiten de spits stond er in 2018 al 188 uur meer dan 100 kilometer file. Meer dan een verdubbeling tegenover 2017.

Volgens Touring Mobilis zijn er daardoor enkele plaatsen in Vlaanderen waar je op elk moment van de dag stil staat: op de Brusselse Ring is dat ter hoogte van Wemmel en Zaventem en in Antwerpen is dat aan de Kennedytunnel richting Nederland. En dat ondanks de vele inspanningen om files weg te werken, subsidies voor elektrische fietsen of openbaar vervoer en campagnes rond autodelen.

Er zijn wel enkele externe factoren die de stijging deels verklaren: de vele regen in mei, het extra recreatieverkeer door het goede weer de afgelopen weken, het WK voetbal dat voor extra verkeer op de baan zorgt en de werken langs autosnelwegen die de afgelopen maanden opgestart zijn.