Tracé sneltram langs A12 vastgelegd in GRUP

Het tracé van de toekomstige sneltram tussen Willebroek en Brussel-Noord loopt langs en zo dicht mogelijk bij de A12. Tussen Willebroek en Londerzeel zal de tram aan de oostzijde van de A12 rijden. In Londerzeel kruist de sneltramlijn de A12 om te verknopen met de spoorlijn Mechelen-Gent. Eenmaal buiten het Vlaamse grondgebied sluit de tram aan op lijn 3 en 7 van het Brusselse net, om zo helemaal tot aan Brussel-Noord te rijden.

De haltes in Londerzeel, Meise en Wolvertem en de eindhalte ‘Fort Breendonk’ in Willebroek worden gecombineerd met een pendelparking. Op die manier kan de pendelaar vlug overschakelen van de auto naar de tram. Het GRUP creëert ook ruimte voor de aanleg van een fietssnelweg op een deel van het tracé. De nieuwe op- en afrittencomplexen die in Londerzeel en Meise noodzakelijk zijn voor de aanleg van de tramlijn passen ook in de opwaardering van de A12 naar een echte snelweg. Er zal bos moeten wijken om plaats te maken voor de sneltram, maar dat wordt op andere plaatsen ruimschoots gecompenseerd met extra groen.