Tragisch verkeersongeval: meisje van 11 overleden aan haar verwondingen

Het 11-jarige meisje dat maandagavond in de Schermershoek in Asse aangereden werd door een tractor, is overleden aan haar verwondingen.

Gisteren rond halfnegen reden 2 tweelingzussen op het fietspad in de Schemershoek in Mollem. Eén van de meisjes verloor de controle over het stuur en kwam op de rijbaan terecht waar ze werd aangereden door een tractor. Het meisje werd zwaargewond afgevoerd, vocht nog uren voor haar leven, maar is dinsdagavond overleden aan haar verwondingen. Dat meldt Het Nieuwsblad en is bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Het parket en het labo gingen gisteren al ter plaatse, uit de eerste vaststellingen blijkt dat niemand schuld treft.