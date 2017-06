Trajectcontrole langs Bergensesteeweg in Sint-Pieters-Leeuw

Ook de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zal binnenkort uitgerust worden met een trajectcontrole over een afstand van ongeveer 1 km. Ten laatste in april 2018 zullen de camera’s geactiveerd worden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft een lijst bekend gemaakt van zo’n 20 tracés langs gewestwegen die hij wil uitrusten met trajectcontrole. Daarbij wordt met camera’s de snelheid van een wagen berekend over een bepaalde afstand. Weyts maakt hier zo’n 2,6 miljoen euro voor vrij. De tracés werden geselecteerd op basis van de ongevallencijfers en zullen voor 100% door de Vlaamse overheid gefinancierd worden. Vroeger was dit ‘slechts’ 50%, wat vaak de aanleiding vormde voor lange onderhandelingen met lokale besturen en politiezones over de rest van de financiering en de precieze locatie. Maar Weyts wil nu dat het vooruit gaat. “Ik wil kordate controle op alle tracés waar veel verkeersslachtoffers vallen”, zegt Weyts. “Vanaf dit jaar komen er elk jaar 20 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen bij”.

In onze regio komt er een trajectcontrole langs de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. Ten laatste tegen april 2018 zal de trajectcontrole geplaatst zijn. In Sint-Pieters-Leeuw was er al een trajectcontrole langs de Lenniksebaan (N282) in Vlezenbeek.