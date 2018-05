Trampolineclub KSGT graait zes medailles mee op BK trampoline

Trampolineclub KSGT uit Sint-Genesius-Rode heeft afgelopen weekend gestunt op het BK trampoline en trampoline synchroon. In het Antwerpse Essen heeft KSGT maar liefst zes medailles in de wacht gesleept.

Vijf medailles, het is een straffe prestatie van de nog jonge trampolineclub. Voor het eerst in de 12-jarige geschiedenis van de club behaalde alle deelnemende atleten van KSGT een medaille. Een gouden medaille zat er niet in, wel twee vier keer zilver en twee keer brons.

Matthijs Crabbe werd derde in zijn categorie en samen met Jelco Monseu ook vice-Belgisch kampioen in het synchroonnummer. Alesia Stojani en Gaétan Labdiedo eindigde allebei tweede in hun categorie.

In het onderdeel dubbele minitrampoline tot slot mocht Kim Steenhouwer de kers op de taart zetten met een bronzen plak.