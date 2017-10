Transportgroep Vanderhasselt Ternat neemt Van Rijckeghem Transport over

Door de overname vergroot de transportgroep Vanderhasselt zijn aandeel in de distributiesector, want er komen belangrijke klanten bij zoals Colruyt, Van Israel en Van Marcke. In de lijst van Belgusche transportbedrijven stond de Vanderhasselt groep, met onder andere Transport Vanderhasselt, Isocom Transports, Trans J.P Martens en Milktrans, in 2015 op de 41ste plaats. Door de recente overname zou de groep met een tiental plaatsen stijgen.

"Van Rijckeghem Transport geeft ons de unieke kans om de activiteiten van mijn transportgroep in de Denderstreek in Oost-Vlaanderen uit te breiden", zegt Michel Vanderhasselt, die samen met zijn zonen Yves en Philippe het transportbedrijf leidt. "Jurgen Van Rijckeghem heeft de jongste 20 jaar immers een mooi bedrijf opgebouwd. Dat willen we in de eerstvolgende jaren verder uitbouwen."