Trein & bus doen het goed in Vlaams-Brabant

Terwijl in alle provincies het treingebruik daalt, houdt dit in onze provincie stand. Er was zelfs een stijging van 1,3% in vergelijking met 2015 voor de verplaatsing van het woon-werkverkeer. Ok wat betreft het busgebruik doet onze provincie het niet slecht. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van hr-dienstverlener Acerta.