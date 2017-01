Trein is ontspoord in Vorst nadat die zonder machinist was vertrokken

In Vorst is vanmorgen een trein ontspoord nadat hij zonder machinist en begeleider was vertrokken. Dat melden Het Nieuwsblad en VTM.

De trein was rond 5u uit zichzelf vertrokken vanuit een locatie waar verschillenden treinen geparkeerd worden. 500 meter verder ging de trein uit de sporen waarna het gevaarte tot stilstand kwam in een hoek van 45 graden. Niemand raakte gewond. Het is voorlopig een raadsel hoe deze trein uit zichzelf is kunnen vertrekken.

Het gaat om een trein van het type Desiro. De NMBS kocht meer dan 10 jaar geleden heel wat van deze treinen bij het Duitse Siemens. Maar de kinderziektes zijn volgens de spoorwegvakbond CGSP altijd gebleven. Zo zijn er regelmatig problemen met de deuren die niet altijd automatisch sluiten, met de airco en de communicatiesystemen.

Er is nauwelijks geen hinder geweest voor het spoorverkeer omdat de trein uit de sporen ging op een locatie waar normaal geen reizigersverkeer is.