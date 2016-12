Treinaanbod in de Rand en naar Brussel wordt uitgebreid

Het treinaanbod in de Rand wordt uitgebreid vanaf december 2017. Niet alleen tijdens de weekdagen zullen er meer treinen van en naar Brussel rijden. Ook het weekendaanbod wordt uitgebreid. Voorts worden een aantal aansluitingen geoptimaliseerd en wordt de reistijd van een aantal S-verbindingen verlaagd.

De huidige dienstregeling dateert van december 2014 maar wordt dus in december volgend jaar geüpdatet ondanks de beperkte financiële mogelijkheden. De NMBS wil vooral beter inspelen op de noden van de klanten. Zo zullen er op zaterdag bijvoorbeeld meer treinen sporen naar winkelsteden en op zondag naar studentensteden. Maar ook tijdens de werkdagen wil de NMBS meer reizigers lokken en het aantal zitplaatsen verhogen door het aanbod uit te breiden.

Tijdens de weekdagen wordt het aantal treinen op volgende S-verbindingen verhoogd, dat zijn de zogenaamde voorstadstreinen uit het Gewestelijk Expresnet (GEN).

- ’s Gravenbrakel-Brussel-Leuven (S2)

- Oudenaarde-Brussel-Dendermonde (S3)

- Geraardsbergen-Edingen-Brussel-Schuman-Mechelen (S5)

- Brussel-Zuid-Brussel-Noord-Jette-Aalst (S10)

- Ottignies-Waver-Leuven (S20)

- Halle-Delta-Mechelen (S7)

De verbindingen Aalst-Brussel-Schuman-Merode (S4) en Halle-Brussel-Schuman-Mechelen (S5) worden respectievelijk verlengd tot Vilvoorde (in plaats van Merode) en Edingen (in plaats van Halle). Vanaf december 2017 rijdt de verbinding S5 Edingen-Schuman-Mechelen één keer per uur op zaterdag en zondag (voor december 2017 rijdt deze verbinding niet tijdens het weekend).

Vanaf december 2018 zal de verbinding S1 Nijvel-Brussel-Mechelen-Antwerpen op zaterdagen twee keer per uur rijden. Vanaf december 2018 – aansluitend op infrastructuurwerken – zal dat ook het geval zijn voor de verbinding ’s Gravenbrakel-Brussel-Leuven (S2).