Op 25 mei trok een hevig onweer over Zaventem. Daardoor ontstond een modderstroom die onder meer over de sporen in Nossegem trok. Spoorwegbeheerder Infrabel had anderhalve week nodig om de schade aan onder meer sporen en dwarsliggers te herstellen. Sinds vanochtend rijden er opnieuw rechtstreeks treinen tussen Leuven en Brussels Airport. Doordat de sporen nog nieuws zijn, moet de trein voorlopig nog wel even vertragen tot 40 kilometer per uur.