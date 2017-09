Treinproblemen op spoorlijn 161 (Brussel-Schuman) zullen 10 dagen duren

De problemen op spoorlijn 161 ter hoogte van Brussel-Schuman zullen wellicht nog duren tot 18 september. Door een waterlek zijn de sporen er ondergelopen. Ook de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node blijft voorlopig dicht. Daar is door het waterlek een enorm gat ontstaan in het wegdek.

Door een breuk in de waterleiding is er heel wat modder en water donderdagochtend op de sporen terechtgekomen. Daardoor is het treinverkeer onderbroken tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Luxemburg. De hinder zal wellicht nog duren tot maandag 18 september.

De NMBS leidt de treinen naar Luxemburg en Namen om via Leuven. Reizigers met een NMBS-abonnement kunnen gratis gebruik maken van de lijnen van de MIVB.

Ook Leuvensesteenweg afgesloten

Door de breuk in de waterleiding heeft er zich ook een enorme verzakking voorgedaan op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Clovislaan in Sint-Koost-ten-Node. Uit vrees voor wateroverlast en instortingsgevaar werden donderdag zo’n 200 mensen geëvacueerd. Het lek is intussen gedicht maar de Leuvensesteenweg blijft voorlopig afgesloten tussen de Dailly- en St-Joostplein. Dat meldt Brussel Mobiliteit.

Bekijk hieronder het verslag van de collega's van BRUZZ.

Hoe omrijden?

Een eerste omleiding vanuit het centrum van de hoofdstad loopt tussen Madou en Meiser. Deze gaat via de Scailquinstraat, het Sint-Joostplein, de Willemsstraat die in beide richtingen voor het verkeer opengesteld wordt, de Eburonenstraat, het Ambiorixplein, de Brabançonnelaan, de Leuvensesteenweg naar het Meiserplein.

Richting het centrum van Brussel kan die omleiding in omgekeerde richting genomen worden, maar is er ook een alternatief dat meer aangewezen is. Die omleiding loopt vanaf het Meiserplein via de Eugène Plaskylaan, het de Jamblinne de Meuxplein, de Kortenberglaan, Schuman en dan via de Wetstraat naar het centrum.

Toch moet het verkeer ook rekening houden met het feit dat er nog werken zijn aan de brug boven de Maalbeekvallei waardoor er één rijstrook van de Wetstraat deels afgesloten is.