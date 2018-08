Treinsurfer Halle: "Ik moest op tijd thuis zijn van mama"

Op de social media doet dezer dagen een foto de ronde waarop een jongen te zien is achterop een treinlocomotief. Vrijdagnamiddag wilde hij volgens de NMBS rond half vier de trein nemen in Edingen richting Brussel. De jongen kwam te laat, raakte de trein niet meer op en kreeg van de treinbegeleider het advies om de volgende trein te nemen. Maar dat deed hij dus niet. Hij nam plaats op het opstapje aan de achterkant van de locomotief en hield zich vast aan het handvat. Levensgevaarlijk als je weet dat de trein snelheden tot 130 kilometer per uur haalde. Passagiers zagen wat de jongen deed en alarmeerden de treinbegeleider. In het station van Halle werd de treinsurfer van de locomotief gehaald. Zijn verklaring voor de feiten: hij moest op tijd thuis zijn van z’n moeder. De NMBS heeft een pv opgesteld en overweegt vervolging.

Foto: FB