Treinverkeer Brussel-Dendermonde verstoord door fiets op spoor in Asse

Het treinverkeer op lijn 60 Brussel-Dendermonde heeft zaterdagvoormiddag heel wat hinder ondervonden. Oorzaak was een fiets die onbekenden op het spoor hadden gelgd. Niemand raakte gewond maar het duurde anderhalf voor de trein zijn weg verder kon zetten. Van de fietser was er geen spoor.

"De treinbestuurder wist eerst niet wat hij had aangereden. Hij is gestopt en merkte dat het wellicht een fiets betrof die daar wellicht kwaadwillig is neergelegd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het treinverkeer werd onmiddellijk stilgelegd op beide sporen. De politie onderzoekt wie de fiets op de sporen heeft achtergelaten, maar voorlopig zonder resultaat", aldus Frederic Petit, woordvoerder van Infrabel.

Door het voorval liep het treinverkeer op deze lijn in de loop van de voormiddag heel wat vertraging op. "Omstreeks 7u55 werd een eerste spoor vrijgegeven en om 8u55 het tweede spoor. In totaal werden 4 treinen gedeeltelijk afgeschaft tussen Asse en Opwijk en liepen 15 treinen vertraging op", aldus Petit.