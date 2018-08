Trekt Sacoor naar de Verenigde Staten?

Jonathan Sacoor uit Beersel gaat waarschijnlijk vanaf januari volgend jaar trainen in de Verenigde Staten. De 18-jarige spurtbom trekt mogelijk naar de universiteit van Tennessee, waar hij zal trainen onder Ken Harnden. Dat is de ex-trainer van Jonathan en Kevin Borlée.

Sacoor werd afgelopen zomer wereldkampioen bij de juniores op de 400 meter en won twee weken geleden ook goud met de Belgian Tornados op de 4x400 meter op het EK in Berlijn. Sacoor heeft in die wedstrijden zoveel indruk gemaakt dat verschillende Amerikaanse universiteiten aan zijn mouw trokken. De universiteit in Knoxville in de Amerikaanse staat Tennessee ligt in pole-position.

Sacoor kan er trainen onder Ken Harnden, een voormalige Zimbabwaanse hordenloper die een internationale reputatie heeft als atletiekcoach. Harnden is een autoriteit als het op 400 meter aankomt en kneedde de afgelopen twaalf jaar in Florida een pak Amerikaanse en buitenlandse kampioenen.

Harnden heeft onlangs de overstap gemaakt naar de universiteit in Tennessee, die een goede reputatie heeft op het vlak van sprintkampioenen, want onder meer de Amerikanen Justin Gatlin en Christian Coleman werden er gevormd.