Gisterenavond heeft een trucker zich vastgereden in de Basiliekstraat in Halle. Onder meer een bloembak en een fietsenrek sneuvelden.

Trucker rijdt zich vast in Basiliekstraat in Halle

De chauffeur reed gisteren rond 18u de Basiliekstraat in via de Bergensesteenweg (ter hoogte van het postkantoor), maar kwam met zijn gevaarte al snel vast te zitten. Bij het manoeuvreren om de straat opnieuw uit te geraken, ramde hij een bankje en een bloembak. Er sneuvelde ook een fietsenrek en een fiets.

De lokale politie werd erbij gehaald. Blijkbaar reed de man kort voordien ook een auto aan. "De man werd overgebracht naar het ziekenhuis ter observatie", aldus de politiewoordvoerder. "Er is alvast geen sprake van kwaad opzet."

Badge

Heel wat Hallenaren stellen zich intussen vragen hoe het kan dat de vrachtwagen dit deel van de Basiliekstraat gewoon kon inrijden. Schepen Johan Servé legt uit. "Dit is nog de enige opening naar de Basiliekstraat en die is er voor de hulpdiensten. Er is een systeem met paaltjes die omhoog en omlaag kunnen, maar hiervoor zijn we met alle betrokkenen (buurtbewoners, handelaars, ...) aan het bekijken wie toegang krijgt via een badge en wie niet."

(Foto : archief RINtGtv en Facebook Luyckfasseel Johnny)