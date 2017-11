Tuinbouwschool Merchtem 'bronzen partner' van Villa Samson

De Gemeentelijke Tuinbouwschool van Peizegem (GTTM) gaat een bijzondere rol spelen in de werking van Villa Samson aan het UZ Jette. In Villa Samson kunnen patiënten van het UZ hun huisdieren bezoeken. GTTM zal mee instaan voor de werking.

'Villa Samson' het gebouw dat naast het UZ Brussel in Jette zopas de deuren opende, brengt huisdieren en patiënten van het UZ Brussel bij elkaar zodat ze mekaar onbezorgd kunnen ontmoeten. De Villa biedt een aangename ruimte waar het mogelijk is om de band met het huisdier te onderhouden, het dier te verzorgen, te aaien en ermee te spelen, wat een belangrijk is voor het genezingsproces. Wanneer iemand met zijn lievelingsdier in contact komt, verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte, zo blijkt uit onderzoek.

"En daar wil de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool van Merchtem GTTM) graag aan meewerken", zegt directeur Dirk Legroux van GTTM. "We zijn inmiddels als 'bronzen partner' gehuldigd van 'Villa Samson' omwille van de samenwerking die we gaan opstarten op vlak van 'Plant en Dier'. Concreet hebben onze leerlingen van klas 7BTO (Tuinaanleg- en Onderhoud) de tuin van de villa aangelegd en werden er houten paletten, met bloemen erin verwerkt, speciaal gemaakt voor de opening van Villa Samson. Een aantal leerlingen en leerkrachten hebben de hondenbegeleiding verzorgd tijdens de opening, waarbij de gasten voor de openingsreceptie hun honden konden achterlaten en laten 'entertainen' door onze leerlingen van de vakoptie 'Dier'."

Maar de samenwerking beperkt zich niet tot de opening van Villa Samson. Legroux: "Naar de toekomst toe zal onze school ook een belangrijke rol gaan vervullen bij het verzorgen van de dieren in Villa Samson. We bekijken daarom de mogelijkheden om verder actief aan dit project mee te werken, niet alleen door bestaande therapiedieren van de eigenaars te helpen verzorgen, maar mogelijkerwijze ze ook te gaan 'kweken' binnen onze school. Dat laatste wordt nu verder uitgewerkt. Uiteraard zijn we heel fier om als 'bronzen partner van Villa Samson' een steentje te kunnen bijdragen aan zo'n uniek project in België."

Info: //www.vriendvoorhetleven.be/VillaSamson_nl