Tuinbouwschool Merchtem start met sportopleiding

Vanaf 1 september 2019 zullen alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun studieaanbod volgens een nieuw model moeten organiseren: de zogeheten matrix. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de basisvorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de basisvorming komt er een keuzegedeelte om een betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken. Scholen kiezen vrij welke van de 9 basisopties ze zullen aanbieden.

Schepen van Onderwijs Steven Elpers: "Scholengroep Asse-Merchtem-Opwijk, waar GTTM toe behoort, kan niet alle basisopties aanbieden en daarom moest er een uitbreiding van het aanbod komen. GTTM werd unaniem naar voren geschoven om de basisoptie 'sport' aan te bieden en dat voor 5 uur per week in de eerste graad Technisch Secundair Onderwijs (TSO). We hebben op de terreinen van GTTM in Peizegem immers de nodige infrastructuur zoals buitensportterreinen en een sporthal voor de optie 'sport'. Daar bieden we ook al de opties 'bio' en 'agro' aan. We willen met de aankomende onderwijshervorming binnen scholengroep AMO een zo breed mogelijk studieaanbod realiseren, zodat alle kinderen uit Asse-Merchtem-Opwijk terecht kunnen in één van onze scholen. Merchtem profileert zich hierdoor nog sterker als onderwijs- en sportgemeente."