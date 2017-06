Turks cultuurcentrum Strombeek mag dan toch verhuizen

Het Turks cultuurcentrum van de vzw Hicret dringt al langer aan op een nieuw onderkomen omdat de huidige locatie aan de Villegasstraat te klein is geworden. Buurtbewoners protesteerden tegen de verhuizing naar de Grimbergsesteenweg. Zij vrezen voor verkeersoverlast en parkeerproblemen. Maar die argumenten worden weerlegd door het schepencollege. "Op de locatie waar het centrum nu gevestigd is, zijn er immers nooit klachten geweest", aldus burgemeester Marleen Mertens (CD&V) vanmorgen op Radio 2. En dus heeft het schepencollege groen licht gegeven voor de vergunningsaanvraag. Oppositiepartij Vernieuwing heeft al aangekondigd dat ze in beroep zal gaan tegen de beslissing. Volgens Vernieuwing overstijgt de capaciteit van het nieuwe centrum, in totaal zo’n 1.000 m², de noden van de lokale Turkse gemeenschap. Ook stelt de partij zich vragen bij de achtergrond van de vzw Hicret. (Lees ook: ‘Protest tegen verhuizing Turks cultuurcentrum in Grimbergen’)