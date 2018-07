In ons zomermagazine Cocktail blikken we een hele zomer lang vooruit naar de verkiezingen. Iedere donderdag kan u kijken naar ‘Tussen pot en pint’, een zomerreeks waarin nieuwe kandidaten in de politiek praten over zichzelf, hun ambities en verwachtingen.

Vandaag zit Anton Maes uit Liedekerke aan onze gesprekstafel. Anton is pas 19 jaar jong, hij is de zoon van Katia Segers, Vlaams parlementslid voor spa. Op 14 oktober is Anton één van de kandidaten op de lijst sp.a-Vooruit in Liedekerke. In Tussen Pot en Pint praat Anton over zijn ambities, zijn dromen, zijn grote voorbeelden en zijn verwachtingen als nieuwkomer in de politiek.