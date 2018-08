Tussen Pot en Pint in de zes

Op 15 augustus zendt RINGtv een bijzondere aflevering uit van de Cocktail-rubriek Tussen Pot en Pint. In deze speciale uitzending laten we zes nieuwe of bijzondere kandidaten aan het woord uit elk van de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. Zij praten over hun drijfveren, hun ambities en over hoe het is om in een faciliteitengemeente aan politiek te doen.

Al de hele zomervakantie praat RINGtv tussen pot en pint in de gelijknamige Cocktail-rubriek met mensen die kiezen voor de lokale politiek. Mensen die hun eerste stappen zetten in de gemeentepolitiek, kandidaten met een bijzonder profiel of mannen en vrouwen die op andere vlakken dan het politieke al hun strepen verdienden. Zij praten over het waarom van hun keuze voor de politiek, hun interesses, verwachtingen en drijfveren.

Op 15 augustus zoomt RINGtv in een speciale, langere uitzending in op de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand: Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode. We praten met zes Vlamingen die zich, ondanks de soms moeilijke omstandigheden, engageren en hun steentje willen bijdragen in het beleid van de gemeente.

Woensdag 15 augustus vanaf 12 uur op RINGtv en RINGtv.be.