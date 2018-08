Tussen Pot en Pit: Barbara Gatz op de lijst van Groen in Vilvoorde

In ons zomermagazine Cocktail blikken we een hele zomer lang vooruit naar de verkiezingen. Iedere week kan u kijken naar 'Tussen Pot en Pint', een zomerreeks waarin nieuwe kandidaten in de politiek praten over zichzelf, hun ambities en verwachtingen.

Deze week is het de beurt aan Barbara Gatz. Zij woont in Vilvoorde en ze is de zus van Sven Gatz, Vlaams minister van Jeugd, Cultuur, Media en Brussel. Barbara Gatz staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de lijst van Groen in haar thuisstad Vilvoorde. In Vilvoorde trekt Groen samen met SP.A naar de kiezer.