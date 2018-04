Twee agenten politiezone Zennevallei arbeidsongeschikt na politiecontrole in Sint-Pieters-Leeuw

Twee agenten van de politiezone Zennevallei raakten in de nacht van maandag op dinsdag gewond tijdens een interventie in Sint-Pieters-Leeuw. Ze kregen enkele rake klappen van een man die onder invloed was van drugs. Eén agent was een dag arbeidsongeschikt, zijn collega twee dagen.

De feiten speelden zich af toen een politiepatrouille een zwalpende auto opmerkte in de straten van Sint-Pieters-Leeuw. Hij reed bovendien zonder lichten, maar had wel constant een richtingaanwijzer zonder dat de chauffeur een manoeuvre uitvoerde.

Toen de politie de auto uit het verkeer haalde, reageerden de inzitten bijzonder agressief. “Zonder reden stapte de passagier uit, maakte agressieve bewegingen en lanceerde ongepaste uitspraken aan het adres van de agenten. De bestuurder liet ondertussen de drie dames die op de achterbank zaten uitstappen. Ook zij stelden zich zeer dreigend en verbaal agressief op. Ze riepen en tierden en maakten fysiek agressieve gebaren. Vervolgens namen zij de vlucht," zegt woordvoerder van politiezone Zennevallei Anneleen Adang.

Vuistslagen

De inspecteurs maanden de man aan om te kalmeren, maar had daar geen oren naar. Hij probeerde zelf weg te rijden met zijn voertuig, waarop de agenten besloten de man staande te houden. Daarbij liep het fout. “De man deelde verschillende vuistslagen toe en probeerde te vluchten. Net op tijd kwam een tweede ploeg toe en kon de man worden gestopt en geboeid. De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis voor controle en later opgesloten in de cel in afwachting van zijn verhoor,” besluit Adang.

De agenten die betrokken raakten bij het gevecht zijn voor één en twee dagen werk onbekwaam. Zij kwamen ten val en kregen verschillende vuistslagen in het aangezicht. Onderzoek wees uit dat de man onder invloed was van drugs. Hij blijkt ook helemaal geen onbekende te zijn voor het gerecht. De man moet zich eind mei verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank.

Ongerust over agressie

Korpschef Mark Crispel van de politiezone Zennevallei maakt zich zorgen over het wilde en blinde geweld tegen de politie. "Het is verontrustend dat dergelijk geweld wordt gebruikt tegen politie. In dit geval speelde drugs een grote rol. Die zijn vaak ook een aanleiding om andere inbreuken te plegen. Het behoort daarom tot één van de prioriteiten van de zone. Verder wil ik blijven inzetten op een goede training van de politiemensen om met agressie om te gaan, want de politie moet slagkrachtig zijn en er staan,” besluit Crispel.