Twee dagen op rij olie in Zenne in Lot (Beersel)

In Lot (Beersel) is er 2 dagen op rij een aanzienlijke hoeveelheid mazout in de Zenne terecht gekomen. De brandweer en de civiele bescherming van Liedekerke kwamen ter plaatse om de smurrie te ruimen.

Zondag was het niet duidelijk waar de olievervuiling vandaan kwam. Maar maandag werd de link gelegd met een een bedrijf langs het Heideveld op de grens tussen Lot en Huizingen. Vermoedelijk is er een mazouttank overgelopen waardoor de olie in de Zenne is terechtgekomen. Het bedrijf zal nu moeten opdraaien voor de ruimingskosten.