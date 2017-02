Twee gewonden bij ongeval met bus De Lijn in Dilbeek

Bij een verkeersongeval tussen een personenwagen en een bus van De Lijn raakten deze middag in Groot-Bijgaarden twee personen lichtgewond.

De bus en de auto botsten rond 12u45 op het kruispunt van de Gossetlaan met de Nieuwe Gentsesteenweg in Groot-Bijgaarden. Volgens de eerste vaststellingen heeft de bestuurder van de personenwagen het stopbord genegeerd.

Door de klap raakten twee reizigers op de bus van lijn 214 gewond. Ze werden overgebracht naar het UZ in Jette. De auto moest getakeld worden, de bus kon na de nodige vaststellingen doorrijden.

Het is niet de eerste keer dat op deze locatie een ongeval gebeurde met een bus van De Lijn. Dit heeft te maken dat het feit dat het busverkeer op dit stuk van de Nieuwe Gentsesteenweg (in tegenstelling tot het autoverkeer) wel in de twee richtingen mag rijden.