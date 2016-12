Twee hogesnelheidstreinen vallen stil in Halle door ijzelvorming

Door het vriesweer vielen op de hogesnelheidslijn twee treinen stil door ijzelvorming op de bovenleiding. De passagiers zaten uren vast op de treinen en kloegen over de koude en het gebrek aan informatie.

De Eurostar van Brussel naar Londen kwam tot stilstand tussen Buizingen en Halle. Door de vriestemperatuur ontstond er ijzelvorming op de bovenleiding waardoor het treinstel niet genoeg stroomtoevoer kreeg en stilviel. Ook een TGV die van Brussel-Zuid naar Straatsburg onderweg was, viel stil door hetzelfde probleem. Een diesellocomotief moest redding brengen en bracht de twee treinen terug naar Brussel. Om 11.15u was de TGV opnieuw in Brussel-Zuid, de Eurostar pas om 12.30u. Andere hogesnelheidstreinen werden omgeleid.