Twee jaar cel voor overvaller Delhaize Linkebeek

De correctionele rechtbank van Brussel heeft een van de twee daders die in maart 2015 een gewapende overval pleegden op een Delhaize-supermarkt in Linkebeek, veroordeeld tot twee jaar cel. Eerder kreeg hij al een gevangenisstraf van 5 jaar voor een andere gewapende overval.

Op 11 maart 2015 drongen twee mannen de supermarkt binnen in Linkbeek. Ze bedreigden een werknemer en gingen aan de haal met een resem sigarettenpakjes, maaltijdcheques, waardebonnen en meer dan 17.000 euro cash geld. Nog geen twee weken later gebeurde een gelijkaardige overval in een andere Delhaize-supermarkt, ditmaal in Brussel. De politie kon na een achtervolging de daders inrekenen. Bij de daaropvolgende huiszoeking werd bij een van de twee verdachten de buit teruggevonden van de overval in Linkebeek.