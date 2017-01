Twee jongens van 14 en 15 misbruiken meisje van 12 in Wemmel

In Wemmel hebben begin november twee jongens van 14 en 15 een 12-jarig meisje seksueel misbruikt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het parket bevestigt dat er een zedendossier tegen minderjarigen is geopend, maar wil verder geen informatie kwijt.

Volgens Het Laatste Nieuws dateren de feiten van 4 november 2016. Twee jongens van 14 en 15 waren na hun training op het veld van KVK Wemmel nog wat aan het voetballen, toen een 12-jarig meisje voorbijkwam. Een van de jongens zou de bal in de struiken hebben getrapt. Het meisje werd gevraagd om mee te gaan zoeken naar de bal. Een van de jongens zou het meisje daar misbruikt hebben, terwijl de andere de wacht hield. Het meisje vertelde de feiten pas nadat ze met kerst een slecht rapport had. Haar ouders dienden klacht in. Het parket zegt dat er een zedendossier is geopend tegen minderjarigen, maar wil verder geen commentaar geven.