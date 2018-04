De hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een brand in textielbedrijf New Manta in Opwijk. Dinsdag was er ook al brand.

Twee keer brand in een week bij New Manta Opwijk

Er werd donderdagavond rond 18u uitgerukt naar New Manta. In het bedrijf was brand uitgebroken in een ruimte waar het katoen via transportbanden uit elkaar getrokken wordt. Het vuur was vrij snel geblust maar door enorme rookontwikkeling stond heel de loods onder de rook. Omdat ook al het katoen manueel verwijderd moest worden, nam de interventie al gauw enkele uren in beslag.

Eergisteren rukte de brandweer ook al uit naar New Manta. Toen was er 's ochtends brand ontstaan aan een transportband. Ook dan was de situatie gelukkig snel onder controle. In het verleden waren er tal van andere brandoproepen bij New Manta.