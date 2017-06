Twee maanden hinder door werken Ring rond Brussel tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert van 12 juni tot 31 juli een onderhoud uit aan het wegdek van de Ring rond Brussel (R0). Het gaat om het stuk Ring tussen de Vierarmentunnel en het knooppunt met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe. De werken gebeuren in beide richtingen. Ondanks de dynamische werfinrichting moeten pendelaars volgens het Verkeerscentrum rekening houden met ernstige verkeershinder tijdens de spitsuren.

12 - 18 juni: voorbereidende werken

In de week van 12 tot 18 juni voert Wegen en Verkeer 's avonds en ‘s nachts voorbereidende werken uit. De hinder voor het verkeer blijft tijdens deze eerste week beperkt.

De oprit van de E40 naar de R0 richting Waterloo wordt tijdelijk afgesloten wanneer de werfzone zich juist ter hoogte van deze oprit bevindt. Dit is nodig om de veiligheid van het verkeer en de medewerkers op de werf niet in het gedrang te brengen. Wanneer de lus van de E40 naar de R0 is afgesloten, moet het verkeer een omleiding volgen via de Henneaulaan.

Ook de oprit van de RO naar de E40 zal om die redenen een tijdlang afgesloten. Ook hier zal het verkeer moeten omrijden via de Henneaulaan.

18 juni: van 3 naar 2 rijstroken

In de nacht van 17 op 18 juni neemt Wegen en Verkeer op de binnenring twee rijstroken in als werfzone. Het verkeer beschikt vanaf zondagochtend zowel op de buiten- als de binnenring over twee rijstroken in plaats van drie.

19 juni - 8 juli: onderhoud buitenring (opritten Wezembeek-Oppem en Tervuren afgesloten!)

Van maandag 19 juni tot zaterdag 8 juli zal er gewerkt worden aan de buitenring (richting Sint-Stevens-Woluwe). De onderhoudswerken worden van maandag tot en met zaterdag tijdens de dag uitgevoerd.

De opritten van Wezembeek-Oppem en Tervuren (van de buitenring, niet van de binnenring) worden tijdens deze werken afgesloten wanneer de aannemer op de pechstrook en de rechterrijstrook werkt. De afritten worden enkel kortstondig afgesloten als er ter hoogte van de afritten geasfalteerd wordt.

8 - 9 juli: werfzone van buiten- naar binnenring

In de nacht van 8 op 9 juli verplaatst Wegen en Verkeer de werfzone van de buiten- naar de binnenring. De metalen blokken die de twee rijrichtingen van elkaar scheidt, worden vanaf zaterdagavond verplaatst.

10 - 31 juli: onderhoud binnenring (oprit Wezembeek-Oppem afgesloten!)

Van maandag 10 juli tot maandag 31 juli werkt Wegen en Verkeer aan de binnenring (richting Sint-Stevens-Woluwe). De oprit van Wezembeek-Oppem (van de binnenring, niet van de buitenring) worden tijdens deze werken afgesloten terwijl er gewerkt wordt op de pechstrook en de rechterrijstrook. De afrit Wezembeek-Oppem van de binnenring zal enkel sporadisch (bij frees- en asfalteringswerken) afgesloten worden.

Vierarmentunnel af en toe 's nachts afgesloten

Af en toe zal Wegen en Verkeer de Vierarmentunnel afsluiten omdat de werfzone zich juist voor de toegang van de tunnel bevindt. Het verkeer moet dan gebruikmaken van het bovengrondse kruispunt.​

100 km snelweg wordt deze zomer hersteld

Tijdens de zomer worden in Vlaanderen traditioneel de drukste wegvakken onder handen genomen. In totaal gaat het om zo’n 100 km snelweg. Tussen mei en augustus wordt ook de E40 tussen Leuven en Brussel aangepakt. Met 65.000 voertuigverplaatsingen per dag in beide richtingen is dit één van de belangrijkste wegen van Vlaanderen. Daar zullen de werken duren tot half augustus. (Bekijk ook de reportage: Vier maanden hinder door werken E40 Leuven-Brussel in Sterrebeek') (schemaschetsen (c) Wegen en Verkeer)