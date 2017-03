Twee opzettelijke brandstichtigen in Dilbeek

De hulpdiensten rukten gisterenavond en vanochtend vroeg twee keer uit voor een geval van opzettelijke brandstichting in Dilbeek. In Sint-Ulriks-Kapelle brandde een tuinhok in een bosje af. In Schepdaal ging een aanhangwagen, die vlak naast een huis stond, in vlammen op.

Politie en brandweer kregen gisteravond rond 19u30 een oproep voor een hevige brand in een bosje achter een woning in de Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al metershoog uit. Een tuinhok en houtmijt zijn afgebrand en verschillende bomen, struiken zijn zwartgeblakerd. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat de brand nog uitbreidde.

Rond 4u40 vanmorgen moest de brandweer uitrukken naar de Egstraat in Schepdaal. Een aanhangwagen die voor een woning geparkeerd stond, had vuur gevat. De aanhangwagen was geladen met afval voor het containerpark. De brandweer kon de brand blussen, maar de aanpalende woning heeft schade opgelopen aan de voorgevel. Er waren geen slachtoffers.

In beide gevallen werd door de politie een proces-verbaal opgesteld voor opzettelijke brandstichting. Het onderzoek loopt.