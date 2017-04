Twee reuzenaronskelken Plantentuin Meise staan samen in bloei!

Amper een paar uur na de eerste reuzenaronskelk is ook het schutblad van de tweede bloem open gegaan. Dat betekent dat de bloei van beide reuzenaronskelken gestart is, een spektakel dat slechts 72 uur duurt.

De reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum), of in de volksmond ook de 'stinkbloem' genoemd, is een zeldzame plant die met uitsterven bedreigd is in zijn oorsprongsgebied, de tropische regenwouden van Sumatra. De naam ‘reuzenaronskelk’ is niet gestolen want het gaat hier effectief ook over de grootste 'bloem' ter wereld. De eerste meet zo’n 143 cm, de tweede is 131 cm groot.

De bezoekers kunnen 72 uur genieten van de bloei van een reuzenaronskelk. Dit is hoelang de bloei duurt. Het is een visueel en ...geurspektakel! De typische geur van bedorven vlees begint zich vanaf het moment dat het schutblad zich opent, te verspreiden in de tropische, warme en vochtige sfeer van de serre en is de eerste avond het sterkst.

Daarom blijft Plantentuin Meise uitzonderlijk twee avonden open tot 22 u, op 10 april en11 april. , Vanaf de derde dag begint de bloem te verwelken

Plantentuin gaat reuzenaronskelk bestuiven.

Omdat er nu 2 aronskelken tegelijk bloeien krijgt de Plantentuin ook de kans om voor de eerste keer de plant te bestuiven. De plantentuin hoopt zo een eigen voorraad zaden te verkrijgen van deze uitzonderlijke en met uitsterven bedreigde plant.