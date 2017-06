In de richting van Brussel zijn onder meer de linker- en middenrijstrook versperd. En dat veroorzaakt in volle ochtendspits natuurlijk heel wat fileleed. Je moet er momenteel rekening met een extra wachttijd van zo’n 50 minuten. Het verkeer over de lange afstand dat van Gent richting Hasselt moet kan beter omrijden via Antwerpen.