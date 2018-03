Twee wallabies en vier damherten verdwenen uit tuin restaurant Itterbeek

De feiten speelden zich af in de nacht van dinsdag op woensdag aan het restaurant langs de Koeivijverstraat in Itterbeek. Onbekenden knipten er de dubbele omheining van het terrein door.



Een wallaby met een jong in de buidel en vier damherten verdwenen. Volgens zaakvoerder Gregory Geenens zijn de damherten wellicht ontsnapt. "De wallaby en haar jong zijn sowieso wel gestolen," weet Gregory. "Met het kleintje in haar buidel had het diertje immers nooit het risico genomen om over de omheining te springen. Daar ben ik zeker van."



Dat de kans miniem is dat hij de wallaby en haar jong ooit terugziet, beseft Gregory. Van de vier damherten die op de vlucht sloegen, is er intussen wel al een diertje terecht. "Ik zou iedereen willen oproepen om mee uit te kijken naar de andere drie damherten," zegt hij. "Het zou fijn zijn mochten ze hier opnieuw op het terrein kunnen rondlopen. Dat ze loslopen is bovendien helemaal niet veilig, zo zouden ze bijvoorbeeld een ongeval kunnen veroorzaken."



De lokale politie is door Gregory ook op de hoogte gebracht. Tips zijn welkom op het nummer : 02/310 78 29

Mannetje vs. vrouwtje

Eerder deze week werd in een wei in Opwijk een achtergelaten wallaby gevonden. Er zijn zou echter geen link zijn met deze verdwijning, want de eerder gevonden wallaby was een mannetje, terwijl de wallaby van Gregory een vrouwtje is.