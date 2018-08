Twee weken sproeiverbod: tientallen meldingen, één proces-verbaal

Twee weken geleden kondigde de provinciegouverneur droogtemaatregelen af over de hele provincie Vlaams-Brabant. Planten water geven, auto’s wassen of gazons besproeien mag tijdelijk niet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een fikse boete tot 1600 euro. Al loopt het in realiteit niet zo’n vaart. Dat blijkt uit een rondvraag die RINGtv hield bij 9 politiezones in onze regio.

Volgens 9 politiezones – samen goed voor 20 gemeenten in Halle-Vilvoorde – lopen er wel tientallen meldingen binnen over waterverspilling, maar komt het zelden tot nooit tot een boete. Alle 9 politiezones hebben de afgelopen twee weken samen welgeteld één proces-verbaal opgesteld voor de overtreding van de droogtemaatregelen: in Dilbeek.

“Dat wil niet zeggen dat we niet optreden. De voorbije twee weken hebben we zo’n 10 meldingen gehad. Maar eerst gaan we in gesprek met de bewuste overtreder, die na een gesprek de boodschap wel begrepen heeft. Heeft de overtreder geen oren naar wat we zeggen, dan pas gaan verbaliseren. Dat hebben we al 1 keer moeten doen,” zegt de Politiezone Dilbeek.

De gecontacteerde politiezones:

WOKRA 0 pv Wezembeek-Oppem / Kraainem

Zaventem 0 pv Zaventem

Druivenstreek 0 pv Hoeilaart / Overijse

Rode 0 pv Sint-Genesius-Rode

Pajottenland 0 pv Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen

Dilbeek 1 pv Dilbeek

Grimbergen 0 pv Grimbergen

VIMA 0 pv Vilvoorde / Machelen

Kastze 0 pv Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

Leeuw 0 pv Sint-Pieters-Leeuw