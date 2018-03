Twee zwaargewonden bij frontale botsing in Vollezele

De man en vrouw reden op de Ninoofsesteenweg in de richting van Vollezele toen ze een vrachtwagen wilden inhalen. Bij het manoeuvre werd een aankomende truck te laat opgemerkt. De bestuurder van de truck week nog uit naar rechts, maar toch kwam het tot een zware botsing.

De wagen van de man en de vrouw werd weggeslingerd en eindigde ondersteboven in de zijberm. De brandweer was snel ter plaatse. De mannelijke passagier kon snel bevrijd worden en werd door een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouwelijke bestuurster kon pas na een uur worden bevrijd en werd daarna in kritieke toestand door het MUG-team afgevoerd. De trucker verkeerde in shock, maar moest niet naar het ziekenhuis. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse waardoor de drukke steenweg tussen Ninove en Galmaarden enkele uren afgesloten bleef.