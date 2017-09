In bezoekerscentrum De Lambiek in Alsemberg vindt de tweede editie van ‘Stand van de Rand’ plaats. Meer dan 100 mandatarissen en vertegenwoordigers van organisaties en administraties komen er bij mekaar om van gedachten te wisselen over een aantal actuele thema’s in de Vlaamse Rand.

“Het coördinatieplatform Stand van de Rand volgt sinds vorig jaar het flankerend beleid in de Vlaamse Rand als strategisch gebied rond Brussel op”, legt Ben Weyts, Vlaams minister voor de Vlaamse Rand uit. “Tijdens het colloquium van vandaag wordt er informatie gegeven over de strategische doelen en concrete vooruitgang in bepaalde thema’s. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de stand van zaken.” Dit jaar worden drie thema’s besproken: wonen, welzijn en mobiliteit. De Rand staat onder permanente druk”, weet Weyts. “Het is belangrijk om onze krachten te bundelen. Ik verzamel de cruciale partners graag om de neuzen in dezelfde richting te zetten, om daarna nog meer aan hetzelfde zeel te trekken. Samen houden we onze Rand groen en Vlaams”.

Een verslag van de tweede ‘Stand van de Rand’ ziet u maandag in het nieuws op RINGtv.