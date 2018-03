Tweede editie Hyacintenfestival zet in op betere bereikbaarheid

De lente is officieel begonnen, maar op de bloei van de paarse boshyacinten is het nog een drietal weken wachten. De stad Halle en het agentschap Natuur en Bos verwachten opnieuw tienduizenden bezoekers die de hyacinten in het Hallerbos willen bewonderen. Daarom willen ze dit jaar nog meer inzetten op de mobiliteit.

De boshyacinten in het Hallerbos lokken jaarlijks tienduizenden kijklustigen uit binnen én buitenland. Daarom wordt nu voor het tweede jaar op rij het Hyacintenfestival georganiseerd.

“Het belangrijkste is dat we er proberen een duurzaam festival van te maken. We willen dat er zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer komen. Daarom zetten we opnieuw shuttlebussen in zoals vorig jaar. Ook met de fiets komen kan,” zegt eerste schepen Marc Snoeck.

De shuttlebussen vertrekken opnieuw aan het station van Halle en op de Welkomstlaan, maar er is ook een nieuwe halte Basiliekstraat, pal in het centrum. Zo hoopt de stad dat toeristen wat langer blijven om Halle te verkennen. De shuttlebussen rijden elk weekend tijdens de bloei van de hyacinten en zijn volledig gratis dankzij de stad Halle.

Voor het eerst zet ook de NMBS mee zijn schouders onder het Hyacintenfestival. Ze bieden een voordelige B-Dagtrip aan waarbij een huurfiets vanaf het station is inbegrepen. Om alles in het Hallerbos zelf vlot te laten verlopen, worden er opnieuw een 40-tal stewards ingezet. Dat zijn vrijwilligers die de mensen onthalen aan de inkom van het bos.

Meer informatie vind je ook op www.hyacintenfestival.be