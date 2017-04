Tweede Luchtvaartdag lokt ruim 33.000 bezoekers

Groot succes

De 2de editie van de Luchtvaartdag werd georganiseerd door de luchthavens van Antwerpen, Kortrijk-Wevelgem, Oostende-Brugge, Brussels Airport, de Vlaamse MotorVliegclubs, Defensie, de Vlaamse lucht- en ruimtevaartindustrie en de Vlaamse Overheid. Zij waren blij met de massale opkomst. “Het zou me niet verbazen als er onder de bezoekers veel toekomstige technici, piloten en luchtverkeersleiders zitten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Die hebben we dan ook nodig. De luchthavens geven onze economie vleugels”.

Economische waarde nog altijd onderschat

Voor een keer stonden de lusten van Brussels Airport en de regionale lucthhavens centraal, in plaats van de lasten. Weyts vindt dat veel mensen de economische waarde van onze luchthavens nog altijd schromelijk onderschatten: "De luchthavens zijn krachtige groeimotoren voor de Vlaamse economie. Direct en indirect zijn de luchthavens samen goed voor 41.000 voltijdse banen en een toegevoegde waarde van maar liefst 3,2 miljard euro per jaar. Bovendien zijn de luchthavens van onschatbare waarde voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van spitstechnologie."

Luchtvaartdag is geen luchtvaartbeleid

Maar er was ook kritiek te horen. De christelijke vakbond wijst erop dat de luchthavendag misschien wel een toffe PR-stunt is, maar de vele problemen in de sector geenszins oplost. Integendeel zelfs. " De perceptie die met de Vlaamse luchthavendag versterkt wordt dat Brussels Airport een “Vlaamse” luchthaven is, doet geen goed aan o.a. het dossier van de geluidsnormen en de vliegroutes. Niets is minder waar. Brussels Airport is onze nationale luchthaven. Daarom is het ook een gemiste kans om een nationale luchtvaartdag te houden.