Twintiger komt om het leven bij tragisch verkeersongeval Vlezenbeek

Een jonge twintiger is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval in de Appelboomstraat in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw).

De jongeman kwam uit de richting van Lennik en ging kort voor 4 uur met zijn Ford Focus van de weg. Hij botste vervolgens tegen een verlichtingspaal, reed door een houten paardenstal en kwam nadien tot stilstand tegen een haag. “Onze ploegen, een MUG-team, een ziekenwagen en de brandweer snelden ter plaatse”, zegt korpschef Mark Crispel van de politiezone Zennevallei. “De brandweer voerde een noodbevrijding uit om het slachtoffer uit het voertuig te helpen waarna de hulpverleners zich over de man ontfermden. Hij overleed jammer genoeg ter plaatse aan zijn verwondingen. Een medewerkster van onze dienst slachtofferbejegening staat de familieleden bij”, aldus Crispel.

Het parket Halle-Vilvoorde besloot een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er waren geen getuigen van het ongeval. “In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de familie”, vertelt burgemeester Luc Deconinck (N-VA), die eveneens ter plaatse kwam. “Ik uit zowel in mijn naam als in naam van de hele Leeuwse bevolking, mijn medeleven voor de nabestaanden.” De weg was door het ongeval enkele uren afgesloten in beide richtingen.