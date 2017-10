Twintiger uit Affligem krijgt 12 maanden cel met uitstel wegens sexting

Een 22-jarige man die naaktfoto’s van verschillende minderjarige meisjes doorstuurde, is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. De man werd vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid met geweld op personen jongen dan 16 jaar, aanzetten tot ontucht en bezit en verspreiding van kinderporno. Volgens zijn advocate ging het om ‘sexting’ tussen tieners en was er geen sprake van strafbare feiten.

De zaak kwam in maart 2014 aan het licht na de zelfmoordpoging van een meisje waarmee de toen 18-jarige jongen foto’s had uitgewisseld. Volgens haar familie wilde ze uit het leven stappen omdat er naaktfoto’s van haar verspreid waren naar vrienden en kennissen. Uit het daaropvolgende onderzoek bleek dat een jongeman uit Essene (Affligem) foto’s van haar en vijf andere minderjarige meisjes zou hebben gekregen via de foto-app Snapchat en die foto’s verspreidde naar vrienden. Volgens het parket verkreeg de beklaagde de foto’s door de jonge meisjes moreel onder druk te zetten. “Het is door dit soort feiten dat jonge meisjes de voorpagina’s halen met wanhoopsdaden”, sprak de openbaar aanklager op de zitting. “De beklaagde dreigde er mee de relatie met zijn slachtoffers stop te zetten indien ze geen foto’s stuurden. Die foto’s gingen uiteindelijk een eigen leven leiden en belandden zo bij vrienden en kennissen van die meisjes.”

De twintiger kreeg daarvoor een celstraf van 12 maanden met uitstel.