Ubound, de nieuwe fitnessrage

Het is intensief, het is spectaculair. Het is dansen, maar ook springen. Ubound, zo heet de nieuwe hype in fitnessland. Bij turn-en dansclub Excelsior Koningslo bij Vilvoorde zijn ze er wild van.

"Het is vernieuwend. Het is niet zoals aerobic, fitness, waarbij je iemand moet nadoen. Het is niet op de grond, niet op een matje, het is in de lucht en je hebt geen contact meer met de grond." Gaëlle Martens van Excelsior Gym Koningslo is helemaal weg van Ubound.

De discipline komt overgewaaid van Amerika en is aan sterke opmars bezig. Ook bij Excelsior Gym zien ze het aantal deelnemers ieder jaar stijgen. En de fans hebben hun redenen: "Het is simpel, niet te veel choreo zoals in Zumba waar je heel hard moet nadenken over wat je doet en moet onthouden. Hier niet", vertelt Astrid Dumonceau.