Uitbater cafetaria Hallebad geeft er de brui aan

In het Sportoase Hallebad blijven de deuren van het cafetaria gesloten. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Volgens Sportoase weigert de uitbater een gesprek.

Een drankje of hapje na het zwemmen of fitnessen in het Halse zwembad- en fitnesscomplex zit er voorlopig niet in. De uitbater is verdwenen, de deuren blijven dicht. “De zelfstandige uitbater, die het exclusieve recht heeft op de uitbating, komt zijn contractuele verplichting niet na en reageert niet op onze meerdere pogingen tot gesprek”, klinkt het bij Sportoase. “Wij worden geconfronteerd met een voldongen feit en hopen dit zo snel mogelijk, met respect voor het bestaande contract en de wettelijke verplichtingen, op te lossen.”