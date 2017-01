Uitbreiding vleesafdeling Colruyt Halle levert 150 nieuwe banen op

De site van Fine Food Meat 2 is zo’n 18.000 m² groot. Hier zal de productie, versnijding en verpakking van charcuterie, traiteurgerechten en vegetarische producten plaatsvinden. Eens de vestiging op volle toeren draait, zal Colruyt Group Fine Food Meat de grootste vlees- en charcuterieproducent van het land zijn.

De warenhuisgroep trekt alvast de kaart van een duurzame voedsel- en vleesketen. “Als distributeur bevinden we ons op een belangrijk kruispunt tussen de eindconsument en de leverancier. Onze opdracht is ervoor te zorgen dat de vraag van de ene overeenkomt met het aanbod van de andere. We hebben hier al verschillende initiatieven rond genomen. Het komt er nu op aan verder te gaan op deze weg, samen met onze leveranciers,” legt Stefan Goethaert, Directeur Colruyt Group Fine Food, uit.

Door de uitbreiding zal Colruyt een aantal activiteiten weer in eigen huis uitvoeren. Het gaat om activiteiten die eerder werden uitbesteed door de snelle groei van de warenhuisgroep enerzijds en een plaatsgebrek anderzijds. Fine Food Meat 2 zal tegen 2025 zowat 150 bijkomende banen creëren. (foto's Emile Devogeleer)