De auto die in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitbrandde vlakbij het Cultureel Centrum Strombeek, blijkt met opzet in brand gestoken te zijn. Dat zegt de branddeskundige.

Buurtbewoners werden in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur 's nachts opgeschrikt door een luide knal. Die bleek afkomstig te zijn van een brandende auto. Toen de hupdiensten aankwamen, was de wagen zo goed als uitgebrand.

Na onderzoek blijkt nu dat de dure terreinwagen met opzet in brand is gestoken. Er is nog geen nieuws over een mogelijke verdachte of een motief.