Uitgeweken Dworpenaar publiceert nieuwe thriller

Marcus Marc heeft intussen al een aardig oeuvre bijeengepend. Na “Uit de bocht” en “Zwart als een soutane” uit 2015, verscheen vorig jaar de thriller “Een stille getuige”. Dat boek had de wereld van de restaurants als decor en speelde zich hoofdzakelijk af in de regio tussen Beersel en Sint-Genesius-Rode. Een jaar later heeft de schrijver, die 50 jaar in Dworp woonde, allweer een nieuwe pennenvrucht klaar: “Oorlog en vete”.

De verhalen van Marc Fastenaekels slalommen steevast tussen twee settings: het decor van zijn vroegere thuisregio rond Dworp en dat van zijn huidige woonst Cotignac, het kleine wijn-en kunstenaarsdorp in het Zuid-Franse departement. Ook in het vierde boek is dat niet anders.

De zus van Marc buit in Dworp nog steeds een boekhandel uit. Wie de nieuwe thriller als eerste wil leren kennen, kan de auteur ontmoeten tijdens de signeersessie bij Carpe Diem op 27 januari, tussen 10 en 12u. (Foto romancover: Marc Fastenaekels)