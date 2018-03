De uitvaartplechtigheid voor Mark Vanlombeek gaat door op zaterdag 10 maart om 10 uur in de aula van het crematorium 'Hofheide' in Nieuwrode (Holsbeek). Via de website www.immemoriam.be kan een rouwregister getekend worden voor de gewezen sportjournalist die op 4 maart op 67-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Vanlombeek was van 1975 tot 1999 sportjournalist en wielercommentator voor de BRTN-televisie. In 1999 stapte hij over naar VTM waar hij tot eind maar 2010 woordvoerder was. In 2012 werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn woonplaats Zaventem verkozen tot gemeenteraadslid voor CD&V. Hij was ook peter van de Vlaamse Diabetesvereniging.